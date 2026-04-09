男女夫婦デュオ「ハンバートハンバート」の佐藤良成（47）と佐野遊穂（49）が、9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子育てについて語った。大学時代に出会い、1998年に結成した「ハンバートハンバート」。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」では初出場を果たした。私生活では、まもなく18歳の長男、今月から高校生になっ