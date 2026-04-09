C大阪は9日、DF林禮蒼（らいあ、21＝国士舘大）の来季加入を発表した。同選手はクラブを通じて「幼い頃から想い描いてきたプロサッカー選手としてのスタートを、この歴史あるクラブで迎えられることを心から誇りに思います。『一歩でも多く、一歩でも速く』という姿勢をこれからも貫き、結果で恩返しができるよう、自分の持ち味である推進力、運動量でチームに貢献し、勝利にこだわり続け、どんな時でも泥臭くひたむきに戦い続