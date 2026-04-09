小説「イン・ザ・メガチャーチ」で2026年本屋大賞を受賞した朝井リョウさん＝9日午後、東京都港区全国の書店員が投票で「一番売りたい本」を選ぶ2026年本屋大賞の受賞作が9日発表され、朝井リョウさん（36）の小説「イン・ザ・メガチャーチ」（日本経済新聞出版）が大賞に選ばれた。同作は、アイドルなどの「推し」を応援する現象を指す「ファンダム」をテーマにした物語。朝井さんは岐阜県出身。09年「桐島、部活やめるってよ