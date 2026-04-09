◇プロ野球セ・リーグ 中日 6-4 DeNA(8日、横浜スタジアム)前夜に行われた計4時間44分・延長11回にもつれる熱戦を制した中日。8年目の根尾昂投手が待望のプロ初勝利をあげました。この日は「4-4」の同点で迎えた延長10回に登板した根尾投手。先頭打者を6球目のスライダーで空振り三振とすると、後続もショートフライ。2アウトで迎えた代打・松尾汐恩選手に対しては、カウントを悪くするも持ち直し、6球目のスライダーで空振り三振