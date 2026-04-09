自民党が大勝した2月の衆議院選挙後、初めての憲法審査会が開かれ、憲法改正について与野党が意見表明を行いました。自民党・新藤義孝衆院議員：日本国憲法の未完成部分である国防の規定を憲法に明確に位置づける必要がある。中道改革連合・国重徹衆院議員：自衛隊の行動が行き過ぎたり、緊急時における措置が乱用されないよう、民主的統制の観点から議論を深める必要がある。国民民主党・玉木雄一郎代表：優先的に行うテーマにつ