人気ロックバンドONE OK ROCKが9日、インスタグラムの公式アカウントを更新。5月2〜3日の香港公演を中止することを発表した。公式アカウントでは英文で「2026年5月2日、3日のONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026香港公演は中止となりましたのでお知らせいたします」と発表された。ONE OK ROCKは3月7日にも5月9日の上海公演中止を発表していた。