4月8日、女優の土屋太鳳と8人組アイドルグループ「timelesz」の佐藤勝利がダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の第1話が放送された。初回から手に汗握る展開が続いたが、土屋の “激変” したビジュアルが注目を集めている。同作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした新しい刑事ドラマだ。「警視庁が試験的に運用を始めた『移動捜査課』に呼ばれた個性豊かな刑事が、さまざまな事