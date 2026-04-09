Photo: たぐめん ROOMIE 2026年1月21日掲載の記事より転載以前ニトリで販売されていた「1台3役の電気ケトルポット」。なんと最近、「1台5役おてがる電気調理ポット」に進化して再登場したとか……！1台〇役というワードに弱い私。早速、新しく増えた機能を中心に使ってみます。和える＆炒めるが加わった5役の調理ポット Photo: たぐめん