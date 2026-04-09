12日に阪神芝1600メートルで決戦中央競馬のG1・桜花賞（12日、阪神芝1600メートル）の出走馬と枠順が9日、JRAから発表された。上位人気が予想される有力馬3頭が7枠に入り、ファンから様々な声が上がった。3歳牝馬のクラシック第1弾は、オレンジ帽に注目が集まる。昨年12月の阪神ジュベナイルフィリーズを制したスターアニス（高野）が7枠15番、前走G3・クイーンCを制し、ルメールが騎乗するドリームコア（萩原）が隣の7枠14