明後日11日は東日本や西日本に「黄砂」が飛んでくる可能性があります。来週にかけて「春の5K」(黄砂・強風・寒暖差・乾燥・花粉)に、気圧変化を加えた「春の6K」に注意をしてお過ごしください。11日(土)黄砂が飛来する可能性東日本や西日本では、低気圧や前線の通過後の明後日11日(土)に大陸から「黄砂」が飛来する可能性があります。黄砂とは、中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠などで舞い上がった砂ぼこりが飛んでくる