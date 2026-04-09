M！LKの曽野舜太と吉田仁人が9日、都内で開催された「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに出席。それぞれの“推し”との対面で喜びをあらわにした。【写真】M！LK・曽野舜太＆吉田仁人が登場！「爆裂愛してる」をサンリオキャラクターとパフォーマンス「2026年サンリオキャラクター大賞」は、今回で41回目を迎えるサンリオキャラクターの人気投票イベント。投票期間は同日から5月24日の期間となっており、企業や