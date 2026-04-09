下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで宮崎県の男が逮捕された事件。遺体の身元は男の76歳の母親と分かりました。死因は首を絞められたことにる窒息死でした。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者35歳です。甲斐容疑者は3月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査で、遺体は甲斐容疑者の母親の洋子さん76歳と判明しました。死因は首を