【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】米男子ゴルフの２０２６年メジャー初戦、マスターズは９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で行われる。２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）ら世界中の名手たちが集い、今年で９０回目を迎える年に一度の「ゴルフの祭典」。スマートフォンや通信機器の持ち込み禁止、開幕３日前の練習日から数万人で大盛況となるゴルフの