YOSHIKI×ハローキティのキャラクター・yoshikittyが12年連続で『2026年サンリオキャラクター大賞』にノミネートされた。きょう4月9日から【写真】YOSHIKIが覚醒！首の手術後初のフルコンサートの模様5月24日まで投票が実施される。『サンリオキャラクター大賞』は、サンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、全世界からの得票数によって順位が決定する毎年恒例の人気イベント。1986年にスタートし、