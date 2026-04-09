“いちばん！売りたい本”を書店員の投票で決める『本屋大賞』の発表会が9日、都内で行われ、『桐島、部活やめるってよ』や直木賞に選ばれた『何者』などで知られる作家・朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』が大賞に輝きました。■大賞作品『イン・ザ・メガチャーチ』小説『イン・ザ・メガチャーチ』は、世代や立場の異なる3人が語り手。ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫った物語です。