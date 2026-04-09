タレントの国生さゆり（59）が8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』に出演。自身の代表曲「バレンタイン・キッス」にまつわる秘話を明かした。【写真】58歳に見えない！おでこ全開の国生さゆり大量の最新ショット一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業、ソロデビューしたと言う国生。フジテレビ『夕やけニャンニャン』の担当ディレクターが「CBS・ソニーさん、国生さゆりをデビューさせな