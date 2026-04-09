女優の広末涼子が、7日に自身のインスタグラムを更新した。 2025年3月30日以来、約1年ぶりの投稿が話題になっている。 広末といえば、2023年6月の不倫報道をきっかけに、当時の所属事務所フラームから無期限謹慎処分を受け、同年7月にはキャンドル・ジュン氏との離婚が成立。2024年2月には、26年間所属した同事務所を“円満退社”したと発表し、個人事務所を立ち上げて独立を果たした。 しかし、再出発の途上にあった202