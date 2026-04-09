隣に住むおばあちゃんが大好きな柴犬さん。散歩中に出会うと可愛すぎる行動を取るようで…！？おばあちゃんLOVEなわんこの微笑ましい姿は反響を集め、投稿には「こんな隣犬ちゃんいていいなぁ」「声のトーンが落ち着くのかな？(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：隣に住むおばあちゃんのことが大好きな犬→散歩中に出会った結果…大好きが溢れた『尊すぎる光景』】 お隣のおばあちゃんが大