インテル・マイアミに所属する元ウルグアイ代表FW‌ルイス・スアレスが、2026年北中米ワールドカップに向けて代表復帰に前向きな姿勢を示した。2005年に母国ウルグアイのナシオナルでキャリアをスタートさせたスアレス。アヤックスやリヴァプール、バルセロナなど数々のクラブに渡って活躍し、通算500ゴール以上を記録。数々のタイトルを手に入れた。ウルグアイ代表としても143試合69ゴールを記録し、2011年のコパ・アメリカ