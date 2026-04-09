JR西日本によりますと、4月24日～26日に福岡県の「みずほPayPayドーム福岡」で嵐のコンサートなどが予定されいて、混雑が予想されることから新幹線（博多発広島行）の臨時列車を追加で運行するということです。 【追加で運行される新幹線（博多発→広島行）】ひかり696号博多午後10時発→小倉（午後10時16分着）→新山口（午後10時36分）→広島（午後11時8分着）指定席の発売はあす（10日）午後2時から予定さ