プレミアリーグのマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン獲得に近づいている。『Mirror』によると、早くもシティのクラブ内ではアンダーソン争奪戦に勝利したと考えられているようだ。シティはベルナルド・シウバが退団するMFの強化を目指しており、イングランド代表でも存在感を示すアンダーソンを高く評価している。ペップ・グアルディオラ監督率いるシティは6500万ポンド、日本円にして