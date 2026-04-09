日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と報酬減額（１０％を３か月）の処分を決めた。また、酒席での女性とのトラブルが発端だったこともあり、伯乃富士も厳重注意とした。伊勢ケ浜親方と伯乃富士は処分決定後、東京・墨田区内の部屋宿舎で報道陣に２人並んで対応。伊勢ケ浜親方は「このたび、私の