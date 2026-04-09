２０２４年にステージ３Ａの特殊型乳がん「浸潤（しんじゅん）性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが９日、都内で行われたアストラゼネカとファミワンが共催した婦人科がん啓発セミナーにゲスト出演し、治療について語った。現在は毎日抗がん剤とホルモン剤を飲んでいることを公表。「がんはお金がかかる。お薬が高いです。１錠８８００円、１日２錠飲んでいます。落ちてしまうと大変です」と