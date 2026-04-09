俳優の山粼賢人が、２０２８年のＮＨＫ大河ドラマ「ジョン万」に主演することが９日、発表された。江戸時代の末期に実在した人物で、日本人で初めて米国に渡ったといわれているジョン万次郎こと中濱万次郎を演じる。脚本を務める藤本有紀氏は、１２年のＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」や２１年度後期の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」を担当。この日、東京・渋谷の同局で行われた会見では、万次郎が生まれ育った高知