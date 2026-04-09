春の新生活シーズンにおいて、心身の不調を感じる人が少なくないことが明らかになった。一般社団法人患者目線のクリニックが実施した調査によると、約4人に1人（26.9％）がメンタル面の不調を実感しており、だるさや肩こり、睡眠の質の低下なども含め、約6割が何らかの不調を抱えている実態が浮かび上がった。心療内科や睡眠外来の受診には依然として高いハードルがある。調査では、約4割が予約の取りにくさや通院アクセスの不