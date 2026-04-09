タレントの小倉優子が7日に自身のアメブロを更新。長男から絶賛された手作りバナナケーキを公開した。【映像】小倉優子、大福を入れた長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「長男に『バカうまい！』と言われたバナナケーキです」と報告し、手作りしたバナナケーキの写真を公開。「中学生はバカ×うまいなんですね」と長男の言葉遣いについてユーモラスにつづった。続けて「パウンドケーキの分量で、丸型で焼いてみたらと