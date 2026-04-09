元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が９日、ゲスト出演する熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。三宅裕司が座長を務める熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾。沢口靖子と共にゲスト出演する野呂は、司会者から「２０２５年のブレイク女優」「各メディアで引っ張りだこ」と紹介され、「ブレイク女優１位とい