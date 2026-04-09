北朝鮮の国営メディアは、6日からきのうにかけてクラスター弾頭を搭載した戦術弾道ミサイルなど、複数の兵器の試験を行ったと報じました。【映像】北朝鮮の軍事パレードの様子朝鮮中央通信によりますとミサイル総局などはきのうまでの3日間で、敵の通信機器を破壊する電磁兵器システムや、電力のインフラを停止させる炭素繊維弾などの試験を行いました。クラスター弾頭を搭載した戦術弾道ミサイル「火星11」については、最大