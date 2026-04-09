今年も、可愛いサンリオキャラクターたちによるアツい戦いが幕を開けた−−。今年で41回目を迎える「2026年サンリオキャラクター大賞」が4月9日、投票開始となった。投票数は年々拡大し、昨年は総得票数6,316万696票を記録。今年は総勢90キャラクターが参加する。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！ Smiling Ovation！」。スマイリングオベーションはスタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラク