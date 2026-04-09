自分の葬儀をどうするか。考えはあっても、言葉にする機会は少ない。株式会社NEXERと可部葬祭 花園邸の調査によると、60代以上の46.7％が家族葬を希望している一方で、33.7％は形式を決めていないと答えた。選択肢は多様になったが、判断は個人に委ねられている。家族葬を選ぶ理由には、費用を抑えたい、身近な人だけで見送りたいといった声が並ぶ。直葬や一日葬を選ぶ人も、共通して家族への負担を減らしたい意識を挙げている