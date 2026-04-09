“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いコンビ・Take2の東貴博（56）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。Take2について語った。【写真】いい関係！笑顔で撮影に収まる東貴博＆深沢邦之東は「このたび、事務所を独立ということになりまして」と、2月に所属していた佐藤企画がマネジメント業務を終了して独立