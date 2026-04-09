通知が鳴るたびに意識が引き戻される。休みの日であっても、つながり続ける状態から抜け出せない。株式会社HADOが運営する、消費者参加型メディア「Monita（モニタ）」が実施した調査では、SNSや人間関係による疲労度は5段階中平均3.7となり、66.7％が4以上と回答した。数字が示すのは、単なる忙しさではなく、心理的な消耗の蓄積だ。特徴的なのは、その対処法である。スマホを使わないよう意識するのではなく、触れない状況を