全国の書店員が最も売りたい本を決める「2026年 本屋大賞」の大賞作品が9日に発表され、都内で授賞式が行われた。大賞には朝井リョウ氏の「イン・ザ・メガチャーチ」(日本経済新聞出版)が選ばれた。「イン・ザ・メガチャーチ」は「推し活」をテーマに、ファンダム経済を築く者、のめり込む者、のめり込んでいた者と三者三様の視点で浮かび上がる、人間の心を動かす“物語”の功罪を描いた。朝井氏は、早稲田大在学中の2009年