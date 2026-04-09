帝国データバンクは2026年4月8日、2025年度の企業倒産件数(負債1000万円以上の法的整理が対象)に関する集計・分析結果を発表した。集計期間は2025年4月1日から2026年3月31日までとなっている。2025年度の企業倒産動向○倒産件数と負債総額の推移2025年度の倒産件数は1万425件(前年度比3.5%増)となり、4年連続で前年度を上回ったほか、2年連続で年度1万件を超えた。一方で、負債総額は1兆5537億8100万円(同31.0%減)と大きく減少し、