福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※FODでseason2独占配信中)の最終話が7日に放送された。今作は数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした完全オリジナル作品。社会性とエンターテインメント、そしてオリジナリティ――そのすべてが頂点で交差した、圧巻のラストだった。(左から)福士蒼汰、金子ノブアキ(C)フジテレビ○「警視庁広