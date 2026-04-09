お笑いコンビ・オードリーの若林正恭がMCを務めるテレビ東京系経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』(毎週水曜23:06〜)の初回が8日、放送され、SNSでは「初回からめちゃくちゃ面白い!」「『カンブリア宮殿』のように長く続いてほしい」など絶賛の声が上がっている。『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』MCの若林正恭「アンパラレルド」とは「比類なきもの」の意味。独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の