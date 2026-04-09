とんかつ専門店「かつ庵」は4月9日より、「海老かつフェア」を開催。ぷりっぷり食感の海老かつを味わえる定食3品を販売する。かつ庵「ぷりっぷり海老かつと熟成ロースかつ定食」990円「ぷりっぷり海老かつと熟成ロースかつ定食」は、海老かつと、かつ庵定番のジューシーな熟成ロースかつを一度に味わえる一品。海老を使ったすり身に海老の身を混ぜ込み、粗挽きのパン粉を付けて揚げた海老かつは、海老本来の旨みと外はサクサク、中