2026年4月1日。この日、日本の食卓にひとつの“歴史的瞬間”が訪れました。なんと……あのブロッコリーが、ついに“指定野菜”に仲間入りをしたんです!!農林水産省の公式YouTubeチャンネル「BUZZMAFF ばずまふ(農林水産省)」に投稿された動画「特報【農水省】ブロッコリーが指定野菜に追加されました #暮らし系公務員 #官僚の1日」で、この出来事を伝えています。ただしその内容はというと、農水省の職員たちが全力で遊び倒した“