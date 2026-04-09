日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）が弟子の幕内伯乃富士（２２）に暴力を振るっていた問題について協議。同親方に対して「２階級降格」「報酬減額（１０％３か月）」の懲戒処分を決定した。また、伯乃富士は後援者の知人女性への不適切な行為があったとして厳重注意となった。協会を通じて伊勢ヶ浜親方は「この度は、私の行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしま