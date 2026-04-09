『イン・ザ・メガチャーチ』で2026年本屋大賞を受賞した朝井リョウさん=斎藤大輔撮影全国の書店員がいちばん売りたい本を投票で選ぶ「2026年本屋大賞」（第23回）の受賞作が4月9日、発表され、大賞に朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）が選ばれました。『イン・ザ・メガチャーチ』は、ファンダム（とりわけ熱いファンの集団）経済を取り巻く人間模様を描いた小説です。あるアイドルグループの