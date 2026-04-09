再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、政府は自民党内の強い反発を受け修正を含めて検討を続けています。政府は刑事訴訟法の改正案について、10日の国会提出と閣議決定を見送りましたが、今の国会への提出を目指していて、自民党では事前審査が行われています。その改正案では、裁判所の再審開始決定に、検察官が不服を申し立てることができるため、自民党議員からは「再審手続きに時間がかかり、えん罪被害者の救済