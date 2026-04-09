熊本地震で脱線、損傷した九州新幹線「つばめ」の先頭車両を一般公開するイベントが１０日、福岡市のＪＲ博多駅前広場で始まる。地震発生時に運転士として乗務していたＪＲ九州の枝元正哉さん（４０）は経験と教訓を胸に、「利用客の快適な移動を支え続けていきたい」と改めて安全への意識を高めている。（佐藤陽）現場に１人「あの車両がここに到着し、本当に感動している」今月８日、博多駅前で公開に向けて準備が進められ