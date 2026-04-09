テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が8日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。大型当番の制作について語った。番組冒頭、この日の放送は収録であると語った佐久間氏。「これはいつくらいに発表できるかな…年末くらいか早けりゃ秋くらいに発表できると思います」と予告した。また「そこそこの大型な感じです」として「大型特番ってどれくらいの期間で作ら