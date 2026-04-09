今年の清明節連休（4月4〜6日、清明節は先祖を祭る中国の伝統的な祭日で、今年は4月5日）には、中国各地で実施された小中高校の春休みと重なったことから、外出や旅行に対する意欲が大いに高まった。交通運輸部によると、3日間の連休中、社会全体の地域をまたぐ移動者数は延べ約8億4500万人に達し、1日平均延べ約2億8200万人に達したとみられる。「カラーウオーク」で新しいゆったり休日体験景勝地でピクニックや花見をするほか、