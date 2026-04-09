小学2年生の息子を育てるBさんの家庭では、英会話とサッカーと学習塾の3つの習い事を続けています。どれも「将来のためになれば」と考えて始めたもので、息子自身も最初は楽しそうに通っていました。【写真】塾に行かずにオール5を実現した母の子育てしかし次第に、「今日は休みたい」と言って習い事に行くことをためらう日が増えていきます。それだけでなく、帰宅後は宿題にも集中できず、疲れた様子をみせることも多くなりました