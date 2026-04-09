上海市不動産取引センターのオンラインプラットフォームの最新データによると、3月に同市で販売契約成立後にオンライン登録・公開された中古住宅は3万1215戸で、2021年3月以来の最多を記録しました。 取引件数だけではなく、価格面でも同市の中古住宅市場は安定した回復傾向が見られました。上海易居不動産研究院によると、3月には同市の中古住宅は取引件数、売出件数、価格、市場見通しのいずれも前向きな変化が現れ、需給関係が