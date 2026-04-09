「シャム系のぴーちゃんは保護時すでに大人だったけど、保護した3年前よりこんがりしたような？ と思ったらいつもファンヒーターの前で自らあぶられてたんだったw」【写真】まるで別猫、3年後の劇的ビフォーアフターそんなユーモアあふれる投稿が、Xで注目を集めています。写真に写っているのは、元保護猫の「pizza」くん（3歳・男の子）。「ぴーちゃん」の愛称で親しまれています。お外で暮らしていた頃は、顔まわりにほんのり色