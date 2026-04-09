「B7」と「B5」、それぞれの性格や用途を見極めてベストな選択肢を導き出したい2026年1月29日、日産は新型「リーフ」に、55kWhバッテリーを搭載する新たなグレード「B5」を追加し、同日より受注を開始しました。その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これが「実質309万円」で買える日産の新型「最安“クーペSUV”」です！ 画像で見る