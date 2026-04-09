現行「ルーミー」の惜しいところを「ぜんぶ改善」!?2016年の登場以来、子育てファミリーや街乗りユーザーを中心に根強い人気を誇るトヨタ「ルーミー」。メーカーからの公式発表はありませんが、新型モデルは2027年夏以降の発売との噂も聞かれるようになってきました。【画像】超カッコいい！ これが次期「ルーミー」の姿!? 「“bB”再来」も期待のコンセプトモデルを画像で見る（30枚以上）デビューから丸10年が経過し、いよ