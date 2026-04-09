Image: Amazon 僕は気づいた。重い収納家具はAmazonで買おうと。季節の変わり目で自宅の収納を見直し中。ホームセンターやインテリアショップに足を運んでいるのですが、「え、これ買ったら自分で持ち帰るの？」みたいなところでちょっと行き詰まっています。まぁ、配送してもらえばいいんですけど、別料金だったりするんですよね…。ってところで気づきました。そうだ、Amazon。 Ama